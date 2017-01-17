Российским врачам официально позволят консультировать больных дистанционно

Практика дистанционной консультации пациентов может появиться в России. Министерство здравоохранения разработало проект Закона, который позволит применять такое взаимодействие врача и пациента.



Стоит отметить, что единого мнения в медицинской среде по данному вопросу нет. Многие медработники считают, что без очного приема возникает вероятность врачебной ошибки. Другая часть специалистов выступает за дистанционную медицину, так как она увеличивает доступность медпомощи для отдаленных регионов. Но, тем не менее, все сходятся во мнении, что такая помощь никогда не заменит очную врачебную помощь.



Министерство в своем проекте постаралось учесть возможные риски. Немаловажно, что при таком способе общения с больным медработник будет отвечать за все свои действия. Специалисты Ведомства подчеркивают, что заочные консультации - вспомогательный инструмент, который должен учитывать разные ситуации. Например, врачу несложно будет предоставлять консультации пациенту, которого он ведет. Другой вопрос, когда происходит первичное обращение или возникает острое состояние пациента.



По словам Вероники Скворцовой, занимающей пост министра здравоохранения, в настоящее время идет работа над внедрением медкарт в электронном виде, которые позволят врачам получать быстрый доступ к историям болезней пациентов. Это еще один важный момент в развитии дистанционной медицины.