Что из важных законов принесет с собой 2017 год?

Вспомним о самых важных законах, принятых в 2015-2016 гг, но вступающих в силу в 2017-м.



Повышение пенсионного возраста



Так, ФЗ от 23.05.2016 г. N 143 обуславливает повышение пенсионного возраста для отдельных категорий российских граждан уже с начала наступающего года. Речь ведется о госслужащих. Повышение пенсионного возраста для них будет планомерно увеличиться каждые полгода пока не достигнет 63 лет у женщин и 65 — у мужчин.



Удар по коллекторам



Одним из самых важных документов следует назвать N 230-ФЗ за 3.07.2016 г. Он будет обеспечивать защиту граждан от неправомерных действий коллекторов. Ныне взыскивать задолженность позволяется исключительно занесенным в реестр коллекторским службам. Ранее судимые лица больше не имеют права вступать в контакт с должником. Под полный запрет подпадают угрозы, нанесение телесных повреждений и психологическое воздействие.



Удешевление признания банкротства



ФЗ N 407 от 30.11.2016 г. устанавливает сниженный размер государственной пошлины (с 6000 до 300 рублей), необходимой для уплаты с целью признания себя банкротом. Поправки действуют для физлиц, для юрлиц будет действовать прежний порядок.



Ускорение и прощение оформления права на недвижимость С первого же дня будущего года упрощается порядок оформления документации на недвижимую собственность. Это достигается учреждением Единого госреестра недвижимости, обусловленным ФЗ от 13.07.2015 г. N 218.



Электронное оформление ОСАГО



ФЗ от 23.06.2016 г. N 214 предусматривает оформление полиса ОСАГО в цифровом формате уже с первого дня наступающего года. Этот документ ужесточает ответственность лиц, приобретающих электронный полис.



Удешевление кредитования бизнеса из КНР



Наконец, в первом месяце наступающего года начнет действовать соглашение об отмене двойного налогообложения между РФ и КНР. Теперь китайское кредитование для отечественного бизнеса станет дешевле, тогда как вывод российского капитала в Азию через КНР усложнится. Это обуславливается положениями ФЗ от 31.01.2016 г. N 6.