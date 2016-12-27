О срыве стройки ЖД-подходов к Крымскому мосту

В Минтрансе РФ опровергли информацию о срыве стройки ЖД-подходов к Крымскому мосту



Журналистам «РИА Новости» удалось получить комментарий в Минтрансе РФ, касающийся растиражированной 26 декабря газетой «Коммерсантъ» информации на предмет переноса сроков стройки ЖД-подходов к объекту Крымского моста. Это, по сведениям издания, было связано со срывом 2-го по счету конкурса по выбору генподрядчика.



Нет оснований для беспокойства



Как сообщили в Минтрансе, информация не соответствует действительности. Никаких оснований принимать решение о переносе сроков рабочих мероприятий по строительству ЖД-подходов к переправе через Керчь, не существует. Финансирование проекта не претерпело изменений, и вступает в дело, как и запланировано, с будущего года.



По сообщениям «Коммерсантъ», крайним сроком сдачи в эксплуатацию ЖД-подходов выступает ноябрь 2019 г. Ожидается, что финансирование этого этапа составит 16,9 млрд рублей, что в самой отрасли считают недостаточным для реализации цели.



Ориентир – 2019 год



Стоит напомнить, что изначально планировалось введение в эксплуатацию ЖД-ветки на объекте Керченской переправы 18 декабря 2018 г. Впрочем, 7 июля уходящего года этот срок был сдвинут на 1.12.2019 г.



В апреле авторитетный источник в лице Reuters проинформировал общественность о том, что на объекте Керченской переправы ЖД-ветка будет построена позже, чем изначально планировалось. В своем сообщении агентство сослалось на слова источника в Федеральном дорожном агентстве РФ.