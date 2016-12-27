ДНК-анализы окажутся бесплатными

В последние годы медицина сделала значительный шаг вперед в области генетики, переходя от научно-теоретических разработок к массовой практике. Обращает внимание на данное направление и государство.



Так в России появилась «дорожная карта» в сфере персональной медицины, рассчитанная на период до 2035-го года. Одним из пунктов в ней значится возможность отдельными категориями граждан прохождения ДНК-тестов бесплатно, за государственный счет. Предоставят подобное право семьям, члены которой находятся в так называемых группах рисках, или проживают в удаленных регионах, и планирующие завести детей.



Эксперты отмечают, что значительно выгоднее изначально провести диагностику и устранить недостатки в здоровье на раннем этапе, чем потом бороться с ними в процессе беременности и после рождения ребенка.



Одним из лидеров современного рынка России выступает компания Genotek. Именно она планирует в ближайшее десятилетие сосредоточить основное внимание на вопросах борьбы с заболеваниями, носящими наследственный характер. Традиционно значительное внимание уделяется вопросам борьбы с раковыми заболеваниями и ВИЧ.



В целом правительство ставит перед собой задачу развития в стране инновационных отраслей экономики, где главенствующее положение на рынке должны занимать именно российские компании.



Специалисты уверены, что с наследственными заболеваниями государству целесообразно бороться до момента появления на свет ребенка, чем потом обеспечивать его лечением на протяжении всей жизни. В таком случае не только уменьшается нагрузка на бюджет, но и общество получает здорового, трудоспособного гражданина вместо инвалида.



В тоже время сами генетики говорят, что пока речь идет о представителях групп риска, а не обо всем населении России. В противном случае никакого экономического эффекта от подобной работы не было бы, да и ежегодно обследовать сотни тысяч людей невозможно по причинам масштабности мероприятия.



Сегодня стоимость ДНК-теста составляет около 30 тысяч рублей, но есть все основания рассчитывать на снижение его себестоимости, что сделает его доступным для большинства населения и на платной основе.