В России определили самые экологически чистые города

Глава Минприроды РФ Сергей Донской поручил экспертам составить список самых экологически чистых городов страны, чтобы по его итогам понять, оправданы ли действия местных администраций, обязанности которых заключаются в защите природы.



Во время составления рейтинга учитывались различные данные, включая ведение самой экологической политики, транспортную загруженность, показатели энергопотребления, степени загрязненности воздуха и водоемов, состояние флоры и фауны. Руководитель ведомства считает, что документ позволит совершенствовать сферу экологического управления муниципалитетами, а также имеет особую важность для населения страны.



В разработке процедуры, на основе которой специалисты оценивали деятельность регионов, принимали участие представители аудиторской компании EY. Также эксперты опирались на соответствие критериев рекомендациям ОЭРС (международной организации, координирующей и разрабатывающей единую экономическую политику).



По словам заместителя Минприроды Мурада Керимова, эксперты предложили усовершенствовать созданную специалистами компании EY методику. Было решено использовать комплекс методов, позволяющих исключать из рейтинга города, отказавшиеся предоставлять данные (необходимые для проведения исследования) в полном объеме. Исследование коснулось 94 городов, как и годом ранее. Наряду с городами-субъектами РФ и областными центрами возможность побороться за 1-е место предоставили еще 9 городам (городу Раменское, Сургуту, Можге, Ельцу, Выборгу, Глазову, Сарапулу, Евпатории, Нефтеюганску). Почти 4 десятка городов пришлось исключить из участия в рейтинге из-за предоставления неполных сведений.



Итак, по итогам исследования, проведенного Минприроды, на верхних строчках самых экологически чистых населенных пунктов расположились: столица РФ, административные центры Курской, Вологодской областей, столица Республики Ингушетия (Магас) и столица Республики Алтай (Горно-Алтайск). В номинации «Города с самым чистым воздухом» верхняя строчка досталась Симферополю. Самый лучший уровень обращения с отходами в Сыктывкаре, а по качеству воды 1-е место по праву досталось Кызылу. Антирейтинг возглавили административные центры Приморского края, Тюменской, Липецкой, Сахалинской областей, Ямало-Ненецкого АО.



Экологический рейтинг впервые был опубликован в 2013-ом. С тех пор подобные исследования проводятся ежегодно. Главная цель, преследуемая экспертами, заключается в предоставлении объективной оценки деятельности местных администраций, которые должны стремиться повышать уровень жизни местного населения и следить за той или иной территорий, чтобы она была экологически благоприятной для проживания. При этом право принимать решение относительно участия или неучастия городов в подобных исследованиях принадлежит администрациям субъектов России.



Организаторы исследования считают, что составление итоговых рейтингов должно стать хорошей традицией, поскольку это дает возможность максимально взвешенно подходить к учету фактических результатов городов, да и сами граждане должны быть экологически грамотными и понимать, как власти справляются с поставленными перед ними экологическими задачами.