Тайваньский ученый выяснил, что Страдивари владел химией

«РГ», ссылаясь на публикацию печатного издания «Кроне», информирует о том, что представителю профессорского состава Тайваньского университета удалось обнаружить доказательство того, что великий мастер струнных инструментов Антонио Страдивари владел химией.



Это обнаружил профессор-химик Хван Чинг Таи, сообщивший, что в материале скрипок итальянца содержатся медь, цинк и алюминий. Ученый высказал предположение, что мастер специально подвергал материал инструментов воздействию химического раствора, придававшего им долговечность.



Утраченная техника



Скрипки Страдивари обследовались учеными на молекулярном уровне. Правда, ни один из анализов не дал ответа на вопрос — влияет ли особое покрытие скрипок на качество их звучания. Впрочем, специалисты сошлись во мнении, что для XVII века мастер обладал невероятными химическими познаниями, и сделали вывод, что использовавшаяся им техника обработки древесины, по всей видимости, была утрачена. А ведь воспроизведение этого состава помогло бы повлиять на долговечность современных инструментов.



Подтверждение из США



Интересно, что подтверждение тайваньской версии нашлось в университете Техаса (США). Согласно данным Джозефа Наджияри, скрипки Страдивари специально покрывались особым химическим составом, предназначенным для защиты материала от древесных жучков. В частности, одним из элементов состава выступил боракс. В Древнем Египте он предназначался для мумифицирования.