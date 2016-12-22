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Две сотни опор Керченского моста

20.12.2016

Две сотни опор Керченского моста На объекте Керченского моста сооружено уже две сотни опор

Как информирует официальный сайт Росавтодора, на объекте «стройки века» в лице Керченского моста завершен очередной этап. Выполняющие работы строители достигли «юбилейного» двухсотого рубежа в отношении числа запланированных мостовых опор.

Всего планируется возвести 595 таких опор. Строительство ведется с запасом, и это позволяет оптимистично прогнозировать укладку асфальта на проезжую часть переправы уже на 2-й отрезок 2017 г.

Планы на будущий год

В 2017 г, согласно плану, ожидается завершение возведения автодорожных мостовых опор. Это позволит перейти на мероприятия по укладке асфальта и бетона на отдельных сухопутных отрезках полотна переправы. Также строители намерены закончить возведение фарватерных мостовых опор в судоходной части Керченского пролива. Главной задачей на объекте в 2017 г станет доставка на место назначения и установка на означенные опоры ЖД- и автодорожной арок.

Ряд покоренных высот

Мероприятия по 3-м видам свай закончены приблизительно на 45%. Рабочие мероприятия в отношении буронабивных свай завершены, по призматическим выполнено 50% работ, по трубчатым — приблизительно 40%.

Завершены работы по монтажу почти 14000 тонн металлоконструкций (из свыше 220000). В общей сложности на место возведения объекта доставлено почти 6500000 тонн инертных грузов и стройматериалов.

На берегу собрано 40% от запланированного количества судоходных арок. В проливе ведется возведение двух фарватерных опор, которым суждено стать основанием для установки арок. В основания означенных опор погружено около восьми десятков трубосвай (всего планируется 190).

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