Две сотни опор Керченского моста

На объекте Керченского моста сооружено уже две сотни опор



Как информирует официальный сайт Росавтодора, на объекте «стройки века» в лице Керченского моста завершен очередной этап. Выполняющие работы строители достигли «юбилейного» двухсотого рубежа в отношении числа запланированных мостовых опор.



Всего планируется возвести 595 таких опор. Строительство ведется с запасом, и это позволяет оптимистично прогнозировать укладку асфальта на проезжую часть переправы уже на 2-й отрезок 2017 г.



Планы на будущий год



В 2017 г, согласно плану, ожидается завершение возведения автодорожных мостовых опор. Это позволит перейти на мероприятия по укладке асфальта и бетона на отдельных сухопутных отрезках полотна переправы. Также строители намерены закончить возведение фарватерных мостовых опор в судоходной части Керченского пролива. Главной задачей на объекте в 2017 г станет доставка на место назначения и установка на означенные опоры ЖД- и автодорожной арок.



Ряд покоренных высот



Мероприятия по 3-м видам свай закончены приблизительно на 45%. Рабочие мероприятия в отношении буронабивных свай завершены, по призматическим выполнено 50% работ, по трубчатым — приблизительно 40%.



Завершены работы по монтажу почти 14000 тонн металлоконструкций (из свыше 220000). В общей сложности на место возведения объекта доставлено почти 6500000 тонн инертных грузов и стройматериалов.



На берегу собрано 40% от запланированного количества судоходных арок. В проливе ведется возведение двух фарватерных опор, которым суждено стать основанием для установки арок. В основания означенных опор погружено около восьми десятков трубосвай (всего планируется 190).