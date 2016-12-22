Управление силой мысли уже реальность

В последние два десятилетия наука сделала огромный скачок вперед, и человек уже научился мыслями управлять механическими процессами. Конечно, пока данные технологии находятся на начальной стадии разработки, но они уже позволяют добиваться определенных успехов.



В основе подобных разработок лежат нейроинтерфейсы, позволяющие трансформировать электрические команды головного могла в сигналы для различных устройств, которым и предстоит их исполнять. Электрическое поле мозга уже довольно хорошо изучено, и активно используется для диагностики различных заболеваний уже долгие годы.



Опыты показывают, что человек имеет возможность обучаться управлению ритмами, направляемыми в качестве команды на внешние устройства. От ученых же требуется распознать сигналы мозга, совершаемые при тех или иных манипуляциях, чтобы на их основе разработать алгоритмы управления. При этом необходимо еще и обеспечить моментальность обработки команд, чтобы обеспечить адекватность процессов управления.



Особенно актуальные подобные исследования в медицине, например, для распознавания речи людей после инсульта, лишившихся способности полноценно разговаривать. Сегодня используется несколько технологий распознавания сигналов головного мозга. Пока они не обеспечивают полноценного управления силой мысли внешними устройствами, но положительные сдвиги есть, и можно ожидать дальнейшего совершенствования технологии.



Развивается и направление киборгизации, когда человек имеет возможность получать обратные сигналы от механических источников. Реализация обратной связи идет менее успешно, Ряд успешных опытов проведен на обезьянах, для слепых разработаны специальные камеры, заменяющие естественное зрение, пусть и со значительно худшими характеристиками.



Конечно, до массового применения подобных технологий еще относительно далеко, но положительная динамика исследовательской деятельности позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, рассчитывая, что человеческий мозг и компьютер когда-нибудь удастся превратить в единое целое.