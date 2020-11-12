Куда россияне поедут на отдых в августе

В условиях распространения коронавируса заграничные курорты закрыты для свободного посещения, поэтому миллионы россиян выбирают отдых внутри страны, подавляющая их часть отправляется на Черное море.



Информацию об этом предоставил сервис «Яндекс.Путешествия». Для оценки использовались данные по совершаемым переходам на страницы продавцов туристических услуг из поисковой системы.



В результате лидером среди черноморских курортов оказался Сочи, за которым расположилась Анапа. Еще один курорт Краснодарского края Геленджик по степени популярности обосновался на четвертой позиции. В лидирующей пятерке также два крымских курорта – Ялта и Алушта.



Среди направлений, не связанных с пляжным отдыхом, лидирующие позиции занимает Санкт-Петербург. Вслед за ним с определенным отставанием закрепились Москва и Кисловодск на Ставрополье. Среди лидеров и алтайский курорт Белокуриха.



Ранее стало известно, что курортный сезон в Крыму в целом состоялся. В частности в августе ожидается уровень загруженности отелей на уровне 90%, в то время как в июле показатели были еще выше, в пределах 95-100% от возможностей местного номерного фонда. Об этом в частности сообщил журналистам Сергей Аксенов, возглавляющий регион.



Напомним, что в России курортный сезон стартовал в июне. Изначально работу начали только санатории и учреждения, обладающие медицинскими лицензиями. Позднее к ним подключились и другие участники туриндустрии.