Клубничному йогурту составили рейтинг

В Роскачестве провели проверку клубничных йогуртов, представленных на прилавках магазинов. В общей сложности в рейтинг включена продукция 26 производителей, представляющих не только нашу страну, но и Белоруссию со Швейцарией.



В общей сложности в процессе проверки специалисты оценивали сразу 62 параметра. Цена тестируемой продукции из расчета за 100 граммов варьировалась в пределах 11,5-76,3 рубля. При этом Знак качества был вручен только четырем брендам, представляющим российскую молочную промышленность.



По результатам исследования в одном из образцов оказалась выявлена плесень, свидетельствующая о нарушениях производства с точки зрения санитарии. Еще четыре производителя больше нормы добавляют дрожжи. В свою очередь по пестицидам, антибиотикам, сальмонелле и других «тяжелых» веществах нарушений выявлено не было.



А вот хлордексидин в одном из йогуртов нашли. Это химическое вещество применяется в качестве средства для дезинфекции.

v К полезности претензий не возникло ни к одному из продуктов, причем на всем установленном производителем сроке годности, только 2 из 26 показали наличие дефицита полезных бактерий в конце срока. По содержанию кальция все йогурты превысили минимально необходимую планку, перекрывая суточные нормы потребления для человека.



Витамины группы B в йогуртах присутствуют, но их содержание невелико, и не позволяет перекрывать потребные человеку нормы.