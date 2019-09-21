Ограничения для агрегаторов такси предлагаются в России

В Госдуме на рассмотрение попала инициатива введения ограничения максимальной доли агрегаторов такси на региональном уровне. Данная инициатива носит общественный характер, и по идее авторов должна помочь снизить стоимость поездок при одновременном повышении уровня безопасности.



Инициатива предлагает наделить региональные власти правом устанавливать максимально допустимое число автомобилей такси, а также установить единый для страны лимит в 25% рыночной регионального доли для каждого агрегатора. В такой ситуации на рынке будет присутствовать одновременно несколько крупных игроков, что позволит сделать рынок более конкурентным.



В свою очередь контролирующие функции должна будет взять на себя специальная АИС «Такси», функционирующая в автоматическом режиме. Она будет включать в себя, как общие реестры водителей, допущенных к работе в качестве такси, а также реестры агрегаторов, объединяющие всех зарегистрированных в одном сервисе перевозчиков.



Кроме того, в такую АИС должна стекаться информация обо всех совершенных поездках, что позволит иметь максимально полную информацию.

v В случае, если агрегатор превышает установленные доли, ему выписывается штраф в размере процента от общего оборота. Причем его размер предлагается сделать в пределах 3-5% годового оборота при условии, что превышении численности водителей наблюдалось в течение одного месяца.



Стоит отметить, что у инициативы уже сейчас масса противников, в первую очередь в профессиональном сообществе, поэтому о перспективах предложения пока говорить рано.