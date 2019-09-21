Как молодежь воспринимает возможности карьерного роста

Проведенный ВЦИОМ опрос позволил установить мнение российской молодежи по поводу перспектив собственного карьерного роста. При этом значительное число респондентов не видят сложностей в продвижении в творческих направлениях, спорте, бизнесе и государственной службы.



В свою очередь среди россиян всех возрастов ситуация не такая оптимистичная, а такие сферы как бизнес и госслужба рассматриваются в качестве сложных для продвижения.



При проведении исследования в расчет принимались отрасли, требующие не только наличия специального образования, но и соответствующих навыков. Именно поэтому многие представители молодежи критически относятся к своим перспективам. Тем не менее, легче всего, по мнению молодых людей, стать успешным в спорте и культуре. Такого мнения придерживаются 41% и 36% респондентов.



Сложности планируют увидеть представители молодежи в бизнесе (77% участников опроса), а также при построении политической карьеры и работе в государственных органах (по 73%). Любопытно, что на фоне данных 2007-го года сразу на 9% сократилось число тех, кто видит сложности в политике.



При этом общество разделено на две примерно равные категории. Первые считают, что есть все перспективы добиться успехов в указанных сферах, а вторая группа придерживается мнения о сложности и практической невозможности стремительной карьеры. В свою очередь проблемы карьерного роста в молодежной среде чаще всего отмечают люди от 45 лет и выше.