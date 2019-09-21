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Как молодежь воспринимает возможности карьерного роста

18.09.2019

Как молодежь воспринимает возможности карьерного ростаПроведенный ВЦИОМ опрос позволил установить мнение российской молодежи по поводу перспектив собственного карьерного роста. При этом значительное число респондентов не видят сложностей в продвижении в творческих направлениях, спорте, бизнесе и государственной службы.

В свою очередь среди россиян всех возрастов ситуация не такая оптимистичная, а такие сферы как бизнес и госслужба рассматриваются в качестве сложных для продвижения.

При проведении исследования в расчет принимались отрасли, требующие не только наличия специального образования, но и соответствующих навыков. Именно поэтому многие представители молодежи критически относятся к своим перспективам. Тем не менее, легче всего, по мнению молодых людей, стать успешным в спорте и культуре. Такого мнения придерживаются 41% и 36% респондентов.

Сложности планируют увидеть представители молодежи в бизнесе (77% участников опроса), а также при построении политической карьеры и работе в государственных органах (по 73%). Любопытно, что на фоне данных 2007-го года сразу на 9% сократилось число тех, кто видит сложности в политике.

При этом общество разделено на две примерно равные категории. Первые считают, что есть все перспективы добиться успехов в указанных сферах, а вторая группа придерживается мнения о сложности и практической невозможности стремительной карьеры. В свою очередь проблемы карьерного роста в молодежной среде чаще всего отмечают люди от 45 лет и выше.

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