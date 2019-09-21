ПДД могут распространить на электросамокаты

В ПДД в скором времени могут появиться электрические самокаты, моноколеса и другие современные виды индивидуальных транспортных средств, набирающих популярность в обществе.



Данный вопрос уже вынесен ГИБДД на общественное обсуждение. Актуальность вопроса объясняется наличием в стране уже нескольких десятков ДТП с участием гироскутеров и другой подобной техники, в том числе со смертельным исходом. При этом динамика аварийности только растет.



Юридические участники движения на личном электрическом транспорте считаются пешеходами, то есть могут быть предупреждены или наказаны штрафом на сумму до 500 рублей в случае совершения нарушений ПДД, предусмотренных для пешеходов. При этом в случае столкновения человека на электросамокате с машиной, ГИБДД вынуждена квалифицировать случай в качестве наезда на пешехода.



Основной целью предстоящих слушаний называется необходимость определения административно-правового статуса, предоставляемого владельцам «новомодных» транспортных средств.



В ведомстве отмечают, что тысячи людей владеют такими средствами передвижения, существуют пункты проката, причем во многих случаях передвижение ведется по дорогам общего пользования на высоких скоростях. В ГИБДД призывают граждан к активности по данному вопросу, имеющему высокую важность.



Вместе с этим на официальном сайте ГИБДД каждый может стать участником голосования по вопросу необходимости включения новых категорий участников движения в ПДД.