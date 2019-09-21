Дополнительные медкнижки могут появиться в России

Счетная палата выступила с инициативой появления у россиян дополнительных медицинских книжек, в которых бы отражались все обращения граждан, касающиеся здорового образа жизни.



Такое решение в ведомстве считают необходимым для оценки эффективности реализуемых в стране нацпроектов, касающихся здоровья человека, включая проект «Демография». При помощи мониторинга таких книжек можно было бы отслеживать количественные показатели обращений граждан, интересующихся здоровьем и правильным образом жизни. При этом выбираемые критерии должны быть понятны рядовому россиянину.



При этом в Счетной палате уверены, что просто введения новых карт недостаточно, необходимо организовать выстроенную систему взаимоотношений с получателями медицинских услуг, чтобы исключить вероятности простых приписок для достижения необходимых показателей. Используемые решения должны носить комплексный характер, позволяющий последовательно двигаться к достижению поставленной цели по выявлению степени эффективности нацпроектов на основе анализа многочисленных показателей.



При этом не исключен вариант, при котором в уже существующих картах появится отдельный раздел, что позволит не вести две карты одновременно.



В свою очередь данная инициатива пока выдвинута исключительно в качестве предложения, поэтому говорить о скором появлении у россиян медкнижек для записи обращений, связанных со здоровым образом жизни, преждевременно.