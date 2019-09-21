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Льготы для предпенсионеров, до скольких лет ждать

18.09.2019

Льготы для предпенсионеров, до скольких лет ждатьПоявление льгот для предпенсионеров вопрос, интересующий миллионов, при этом большинство людей слабо себе представляют, с какого возраста они могут претендовать на их получение.

В Пенсионном фонде отмечают, что все льготы для данной категории граждан подразделяются на три группы:

Новые федеральные льготы распространяются на граждан, чей возраст меньше текущего пенсионного не более, чем на 5 лет. То есть в нынешнем году льготы положены мужчинам и женщинам 1963 и 1968 годов рождения соответственно. Соответственно каждый год возраст будет сдвигаться, вместе с увеличением возраста выхода на пенсию.

Среди новых льгот для них можно выделить наличие законных дней для диспансеризации (два в году), увеличенное пособие для безработных, возможности для переобучения на предприятии и так далее.

Существовавшие ранее льготы федерального уровня сохраняются для мужчин и женщин в возрасте старше 60 и 55 лет. Они в частности позволяют не оплачивать земельный налог (не более 6 соток), освобождены от уплаты имущественных налогов на объекты недвижимости (до 50 кв. метров).

Еще одну группу составляют региональные льготы. Они предоставляются при достижении 55 и 60 лет для женщин и мужчин, но в отдельных субъектах федерации сроки выхода на пенсию были ниже, поэтому и доступность льгот наступала раньше. Предпенсионерами при этом считаются граждане, которым до пенсии в конкретном регионе остается меньше 5 лет.

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