Девочку собрать в школу дороже

По данным Росстата родителям девочек-первоклассниц при сборах в школу придется потратиться сильнее, чем семьям с мальчиком. Средний чек в первом случае составляет 22,9 тысячи рублей против 18,5 тысяч.



Дороже всех сбор в школу мальчиков обойдется на Дальнем Востоке (Камчатка, Чукотка, Ненецкий АО) – 23-25 тысяч рублей, а вот в Ингушетии около 13,5 тысяч. Около 13,9 тысячи рублей придется заплатить в Орловской и Омской области.



У девочек регионы лидеры все те же, на Камчатке приготовления обойдутся в 31,7 тысячи рублей, а в Хабаровском крае в 30,5 тысяч. Еще на 1 тысячу рублей дешевле сборы для жителей Чукотки. На Алтае подготовить первоклассницу к школе стоит 16 тысяч рублей, а в Ингушетии и Омской области около 17,5 тысяч.



На фоне показателей 2018-го года прирост цен комплектов для девочек и мальчиков составил всего 2% и 3,2% соответственно, то есть оказался в значениях ниже официальной инфляции в стране.



В свою очередь данные иных сервисов дают более скромные цифры оценки. Например, портал Superjob установил, что жители Красноярска и Новосибирска для подготовки школьника вынуждены потратить около 9 тысяч рублей, что является максимальным значением по стране. В свою очередь в Перми на это необходимо только 6,5 тысяч, и это минимальное из значений, приводимых представителями агентства.



На «Авито» подсчитали стоимость формы, рюкзака и пенала, оцениваемых в Москве в максимальные 3,3 тысячи рублей при среднем ценнике по стране на 700 рублей ниже.