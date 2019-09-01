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Летом нагрузка на Крымский мост возросла

01.09.2019

Летом нагрузка на Крымский мост возрослаНынешним летом наличием Крымского моста воспользовалось около 2,25 миллиона автомобилей, что дает прирост трафика на 8,5%. Из этого объема около 10% составили большегрузные автомобили (200 тысяч проездов), а еще 1,1% (25 тысяч рейсов) было совершено пассажирскими автобусами.

В федеральном агентстве по туризму отмечают, что именно появление моста стало основным драйвером для развития на полуострове туристической отрасли. Достаточно сказать, что около 60% всех туристов предпочитают поездки на курорт на собственном транспорте. Вместе с этим увеличивается и число отдыхающих, отправляющихся на отдых вне границ высокого сезона, причем погодные условия больше не являются ограничивающим фактором, как было во времена работы паромной переправы.

Фактически на автомобилях в Крым отправляются жители большинства регионов, но наибольшее представление имеют соседние Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область. Внушительное представительство имеют Москва, Санкт-Петербург и крупные регионы центральной полосы России.

Наибольший пик интенсивности движения был зафиксирован 12-го августа, когда по мосту прошло в обоих направлениях около 36 тысяч транспортных средств. Никаких проблем это не принесло, так как расчетные показатели нагрузки на мост достигают 40 тысяч машин ежесуточно.

С момента запуска моста в эксплуатацию им воспользовалось около 7 миллионов автомобилей, при этом численность обслуживающего персонала составляет около 100 человек, в распоряжении которых имеются самые различные технические средства контроля и наблюдения.

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