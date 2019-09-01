ФНС опробует новые методы оповещения должников

В Налоговой службе в настоящее время опробуют новые способы оповещения граждан об имеющихся у них задолженностях по уплате имущественных налогах.



Для этого предусматривается организация SMS-рассылки и информирование через приложение крупного российского банка



В ФНС указывают, что за последний год сумма задолженностей по имущественным налогам достигла 152 миллиардов рублей, продемонстрировав прирост в 8,6%. Основную часть задолженности формирует транспортный налог, так как именно он в общей структуре налоговых сборов данной группы является наиболее массовым.



В настоящее время применяется рассылка уведомление через E-mail, а новые способы коммуникаций должны повысить эффективность информационной работы фискального ведомства с должниками.



Вместе с этим ФНС имеет, так называемые мобильные офисы, располагающиеся в крупных аэропортах, на ж/д станциях и в других местах массового скопления людей. Здесь каждый налогоплательщик имеет возможность не только проверить наличие задолженности, но и провести ее оплату.



Совершенствуется и сервис «Заплати налоги», позволяющий на сайте ФНС получить необходимые данные, сгенерировать квитанцию и провести безналичные платежи. В прошлом году сервисами ФНС воспользовалось не меньше 10 миллионов человек.



Напомним, что в рамках совершенствования налоговой системы с 2019-го года реализована возможность внесения налогоплательщиками авансового платежа, из которого в дальнейшем будут вычитаться суммы налогов, подлежащих уплате.