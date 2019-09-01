Продажа лекарств в интернете станет легальной

В России предлагают легализовать торговлю лекарственными препаратами через интернет, предоставив право доставки заказа любым компаниям, предоставляющим курьерские услуги.



Соответствующие поправки в настоящее время подготовлены в действующее законодательство.



Одна из инициаторов изменений, депутат Ольга Баталина считает, что появление возможности покупки лекарств в интернете сделает их более доступными для граждан. Доставкой лекарств, не требующих наличия рецепта, смогут заниматься курьерские компании, в то время как ответственность за качество предлагаемых препаратов будет лежать на аптеках, распространяющих лекарства посредством интернета.



Не исключено, что право торговли получат и оптовые продавцы, но при этом они должны будут в полном объеме соблюдать все требования, предусмотренные для аптек, занимающихся розничной реализацией.



В свою очередь новые правила не будут распространяться на медицинские препараты, созданные на основе спирта. Депутаты считают, что в таком случае граждане получат возможность приобретать «алкоголь» с доставкой на дом, в том числе в ночное время, когда торговля алкогольной продукцией запрещена.



Авторы инициативы отмечают, что первоначально запустить новую возможность планируется только в Москве, Питере и Севастополе, чтобы на практике посмотреть его функциональность. Если проблем не возникнет, в течение года возможность совершать такие покупки получат и жители других городов и сельских поселений России.