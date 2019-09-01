Сколько нужно заплатить к школе

К началу очередного учебного года сотрудники ВЦИОМ провели социологические исследование, призванные определить размер и направление трат родителей на подготовку своих детей к школе.



Статистика показала, что среди всех совершеннолетних россиян около 47% имеют детей или внуков школьников, а 75% респондентов за последние пять лет несли расходы, связанные с обучением.



В сравнении с 2004-м годом статистика показывает, что по всем основным направлениям россияне стали реже платить деньги, исключение составляет только школьная форма, которую выделили 24% опрошенных против 17% 15 лет назад. Траты на учебники отметили 26% участников опроса, причем за 15 лет сначала наблюдался тренд на снижение с последующим ростом.



Зато практически вдвое снизились за последние годы траты, связанные с ремонтом школы или кабинета, приобретением подарков для учителей, охрану и техническое оборудование кабинетов.



Опросы показывают, что большинство родителей уже сделали необходимые покупки, причем 76% приобретали форму, 65% закупили канцелярию, а новый рюкзак приобрели школьникам 64% респондентов. Учебники и различные пособия приобрели к школе 48% от общего числа участников опроса.



Стоит отметить, что расходы существенно выросли, достигнув в среднем почти 27 тысяч рублей, в то время как два года назад средний чек составлял около 12,7 тысячи рублей. Основные траты связаны с формой, оцениваемой более 13 тысяч рублей (с учетом формы для физкультуры). Средний ценник рюкзака превышает 3 тысячи рублей.