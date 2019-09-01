У педагогов в соцсетях свои правила

Для учителей выпущен свод рекомендаций по правилам пользования интернетом, предусматривающий в первую очередь ведение собственных страниц в социальных сетях.



В частности им не рекомендуется размещать материалы, способные навредить здоровью ребенка или его развитию.



Кроме того, предлагается обращать внимание на материалы, в том числе фотографии, способные негативно сказаться на чести профессии, репутации самого педагога и учебного заведения, в котором он работает.



Новое положение представляет собой дополнение к существовавшему ранее Моральному кодексу профессиональной этики, не соответствующему времени в первую очередь по причине широкого развития телекоммуникаций. Документ не только подробно описывает основные нормы этического поведения педагогического состава, но и закрепляет за ним право на справедливость рассмотрения дел, связанных с нарушениями этики.



Основным средством разрешения конфликтных ситуаций предлагается сделать школьные советы, причем в их составе должно найтись место не только педагогами, профсоюзным работникам и родителям, но и активу старших классов. При несогласии учителя с вынесенным решением, он может требовать справедливого решения в судебном порядке.



Причиной введения новых правил стала череда увольнений учителей за фотографии в соцсетях, в основном в купальниках, причем некоторые из них совершенно не имели даже намека на непристойность.