Сколько калорий потребляют россияне

Росстат на основе анализа многочисленных данных установил среднюю величину суточного потребления калорий в различных регионах страны. Данные были получены на основе изучения потребительских предпочтений.



В среднем россиянин потребляет ежедневно 2651,5 ккал. Большая их часть приходится на углеводы (335,4 грамм), в то время как жиры и белки составляют всего 108,6 и 80 граммов соответственно.



При этом наиболее калорийная пища в республиках Северного Кавказа, занимающих лидирующую тройку (Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия). Например, дагестанцы в день употребляют почти 4 тысячи калорий или 50% больше среднестатистических значений. В следующих двух республиках показатели калорийности немногим более 3600 и 3800 ккал соответственно. В лидирующей пятерке Тюменская область и Башкирия.



Аутсайдером является Рязанская область и Хабаровский край с показателями в 2180 калорий. Немногим больше потребление в Москве и на Камчатке (2260 и 2230 ккал). На этом же уровне находятся и показатели Тамбовской области.



Основную часть продуктов составляют хлебобулочные изделия, причем в сельской местности на них приходится 38,1% или на 3,8% больше, чем в городах. А вот мяса горожане потребляют больше, 18,8% против 15,5%. На разнообразные сладости приходится в среднем 12% рациона, а самым редким продуктом на столе наших граждан является рыба, на которую приходится только 1,7%.