Клонированная собака на стенде Якутии

Республика Якутия в рамках проведения традиционного Восточного экономического форума планирует продемонстрировать последние достижения региона, в числе которых окажется и клонированная учеными лайка.



Воссозданием российские ученые занимались совместно со своими южнокорейскими коллегами. Работы проводятся в рамках проекта по изучению возможностей воссоздания ископаемых животных. Ученые рассчитывают, что в будущем полученные знания позволят клонировать живых существ, исчезнувших на нашей планете многие тысячелетия назад. Например, можно будет воссоздать настоящих мамонтов.



Данный проект ориентирован на долгосрочную перспективу, поэтому ожидать прорывных успехов в ближайшее время не стоит. Необходимо отметить, что клонированная собака ранее уже демонстрировалась на различных мероприятиях международного уровня, привлекая к себе внимание специалистов.



Стоит отметить, что в Якутии есть чем привлечь внимание участников ВЭФ и в экономике. Такие проекты как строительство автомобильного моста через Лену, создание речного флота для региональных перевозок, развитие IT-парка, уже дающего первые практические результаты, должны быть интересны потенциальным инвесторам.



Кроме того, при помощи виртуальных технологий всем желающим предложили понаблюдать за природными красотами и достопримечательностями региона, привлекая потенциальных туристических операторов для развития отрасли.