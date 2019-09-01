Участников "Спасской башни" кормил Президентский полк

Ежегодный международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит уже не первый год, и каждый раз собирает большое количество участников из различных стран мира и регионов России. С учетом того, что выступления проходят не один день, вопросы питания встают на первый план.



Отвечает за это направление, «Президентский полк», обеспечивающий оркестры, представителей делегаций и многочисленный обслуживающий персонаж горячей пищей из полевых кухонь. Ее приготовление осуществляется на Васильевском спуске, где для обеспечения участников развернут полноценный палаточный городок.



Вообще питание делегаций проводится в ГУМе, но покушать можно и у полевой кухни, например, японская делегация уже на второй день перешла полным составом на ужины из полевого котла КП-130, основного типа полевой кухни российских вооруженных сил. Наличие четырех баков по 75-80 литров позволяет готовить на большое число человек несколько блюд одновременно.



Блюда традиционные – гречневая каша, макароны с тушенкой. Несмотря на кажущуюся простоту, каждый день отведать еды из настоящей полевой кухни выстраиваются сотни человек, для большинства иностранцев, даже военнослужащих, это удивительная возможность, недоступная в родной стране.



В целом можно признать, что российские военные повара подготовились к фестивалю не хуже, чем его непосредственные организаторы, поэтому за качество предлагаемых блюд можно не беспокоиться