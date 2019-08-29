Китайцам предлагают круиз по Черному морю

Представители китайских туроператоров в октябре совершает круиз по Черному морю с заходом в Ялту и Севастополь на борту теплохода «Князь Владимир».



В настоящее время представители азиатской страны уже побывали на борту судна и положительно отнеслись к идее.



В случае удовлетворения качеством сервиса и организации тура можно будет рассчитывать на привлечение дополнительного пассажиропотока за счет туристов из Китая.



В нынешнем году навигация лайнера рассчитана до 19 октября. В общей сложности в 2019-м году будет совершено 23 рейса, количество воспользовавшихся возможностью провести несколько дней на борту круизного лайнера составит около 9 тысяч человек.



Планы будущего года еще более масштабные, начать сезон планируется уже в начале марта. С учетом этого оператору придется провести доработку части кают, а также оборудовать два имеющихся на судне бассейна системами подогрева воды. Кроме того, сам маршрут круиз станет длиннее, и отдыхающие получат возможность посетить абхазский порт Сухуми.



В нынешнем году «Князь Владимир» впервые побывает в сухумском порту, чтобы определить степень его готовности обслуживать суда подобного класса. Если проблем не возникнет, то в 2020-м году не меньше пяти рейсов будет осуществлено с заходом в Сухуми. Любопытно, что при наличии у большинства пассажиров желания побывать в Абхазии, данный порт может быть включен в расписание внештатно.



Необходимо отметить, что уже сегодня ведется продажа туров на будущий курортный сезон.