Пилотов необходимо готовить лучше

В Минтрансе выступили с предложением усилить подготовку пилотов гражданской авиации.



В первую очередь предлагается повысить внимание к возможным рисковым ситуациям, а также вдвое нарастить величину бюджетных расходов на подготовку каждого летчика.



В распространенном сообщении указывается, что совершенствование подготовки летного состава должно обеспечить более высокий уровень безопасности воздушных перевозок. Известно, что к разработке предложений привлекались и представители других профильных министерств, что говорит о комплексности вносимых идей.



Предложения ведомства должны быть рассмотрены в конце следующего месяца, причем они скомпонованы в четыре отдельных блока, причем чиновники считают необходимым выделить в отдельное направление подготовку пилотов, которым предстоит управлять отечественными машинами SSJ-100.



Свое решение о необходимости изменений в системе подготовки в ведомстве объяснили майской аварией SuperJet-100, в результате которой при аварийной посадке погиб 41 человек. Дальнейшее расследование показало, что действия экипажа были далеки от идеальных, что в совокупности с другими факторами привело к столь серьезным последствиям и большому количеству жертв.



Более подробно о предлагаемых нововведениях в системы обучения пилотов станет известно после того, как правительство приступит к непосредственному рассмотрению пакета нововведений.