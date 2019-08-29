Выписку из ЕГРН получить стало легче

В России изменились правила получения выписок из ЕГРН, предусматривающие упрощенную схему выдачи документа.



Основным изменение является отсутствие обязательности получения документа на бумажном носителе. Электронный документ, заверенный усиленной электронной подписью, обладает аналогичной силой, и должен рассматриваться в качестве полноценного средства подтверждения прав гражданина на объекты недвижимости.



В свою очередь доступ к электронным выпискам и просмотр их будет осуществляться через отдельный сервис в интернете, обеспечивающий возможность получения необходимых сведений всего через несколько минут после обращения к порталу.



Вместе с этим в настоящее время ведется работа по созданию законодательной базы для борьбы с сайтами-двойниками, предлагающими услуги по получению выписок из ЕГРН. В частности документ предусматривает привлечение к административной ответственности лиц, уличенных в перепродаже данных, содержащихся в ЕГРН.



В свою очередь Минэкономразвития совместно с Росреестром подготовили соответствующие изменения в КоАП с целью определения конкретных норм воздействия на нарушителей действующего законодательства.



Вместе с этим эксперты отмечают, что важную роль должно играть и совершенствование самих государственных сервисов. Получение на них услуг обходится дешевле, чем на коммерческих порталах, а при наличии еще и удобного интерфейса, сторонние сайты просто потеряют смысл своего существования.