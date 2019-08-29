Пенсионные накопления ждут очередные изменения

Минфин совместно с Центробанком занимается разработкой новой модели пенсионных накоплений. По мнению замглавы ведомства Алексея Моисеева, подробная информация о нововведения будет оглашена уже в начале сентября.



Пока известно только то, что название «индивидуальный накопительный капитал» она не получит. Разрабатывать ее начали еще в 2016-м году. В ее основе лежит необходимость человеку самостоятельно откладывать денежные средства на свою старость, совершая ежемесячные отчисления в размере 6%. При этом каждый гражданин имеет возможность установить иной размер ежемесячных взносов или вообще отказаться от них.



Одновременно с этим ведутся дискуссии относительно способа, которым граждане будут подключаться к новой системе. Изначально было предложено автоматически подключать к системе всех граждан с возможностью в дальнейшем самостоятельно отключиться от нее. Но в дальнейшем применение автоматической подписки не нашло поддержки, и от нее было решено отказаться. Какой из вариантов будет предложен сейчас, неизвестно.



Напомним, что в настоящее время проект закона не был обнародован. Ранее представители Минфина заявляли, что полностью завершить работу над созданием обновленной системы пенсионных накоплений, и запустить их в действие планируется по ходу 2020-го года.



Более подробная информация о важном изменении, интересующем десятки миллионов россиян, станет известно уже в ближайшее время.