Фаину Раневскую увековечили в скульптуре

В Петербурге появился новый памятник, изображающий одну из наиболее известных актрис нашей страны Фаину Раневскую.



Скульптуру установили во дворе одного из домов, запечатлев актрису в образе Ляли из фильма «Подкидыш», отдыхающей на скамейке, расположенной на каменном постаменте.



«Все сбудется, стоит только расхотеть…». Эта фраза принадлежит Раневской, и именно ее авторы композиции высекли на постаменте.



Появление памятника было выполнено в рамках проведения комплексного благоустройства дворовых территорий города, причем выбор места установки композиции на проспекте Сизова оказался не случаен.



Скульптор Семен Жохов признается, что создал композицию еще три десятка лет назад в бронзе, будучи молодым человеком, и только недавно представители муниципального образования «Озеро Долгое», входящего в состав Санкт-Петербурга, увидев работу, предложили перенести ее на городские улицы, но уже в бронзе.



Сам автор признает, что ему очень нравится образ Раневской, и в своей работе он постарался максимально точно передать ее образ и внутренний мир.



Организаторы установки скульптуры отмечают, что никаких планов по переносу объекта в другое, более проходимое место не существует. В ближайшее время здесь будет проведена работа по озеленению прилегающего пространства. Несмотря на то, что памятник открыт для обозрения, официальная церемония его открытия запланирована на сентябрь нынешнего года.