Сегодня:  
Мы в соцсетях
СелНовости
Новости Какую зарплату россияне считают справедливой

Какую зарплату россияне считают справедливой

17.08.2019

Какую зарплату россияне считают справедливойВ России по результатам социологического опроса определен размер зарплаты, которую россияне считают справедливой.

В среднем по стране она составила 66 тысяч рублей, но варьируется не только по регионам, но и возрастной категории граждан.

Больше всего запросы у москвичей, считающих справедливой зарплату в 100 тысяч рублей. Несколько меньшие суммы назвали жители Петербурга, Владивостока и Хабаровска, назвавшие 75-77 тысяч. Наибольшую скромность в этом вопросе продемонстрировали жители центральных регионов России (Липецкая, Рязанская, Ярославская области) и Урала, считающие справедливой оплату труда в размере 58-59 тысяч рублей ежемесячно.

Варьируется мнение россиян и в зависимости от половой принадлежности. В частности мужчины называют более крупные суммы на фоне женщин. Если первые в среднем назвали по стране 68,6 тысячи рублей, то вторые на 4,4 тысячи рублей меньше.

Стоит напомнить, что под «справедливым» понимается заработок, величина которого позволяет человеку не только полноценно питаться и приобретать необходимые для жизни предметы, но и делать накопления для крупных покупок или непредвиденных трат.

В свою очередь рассчитанные номинальные значения зарплат в России по данным Росстата значительно ниже этого показателя. За первые шесть месяцев 2019-го года она составила 46,3 тысячи рублей, а максимальные месячные значения были достигнуты в июне, когда достигли 49,8 тысяч рублей.

Поделиться