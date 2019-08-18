Какую зарплату россияне считают справедливой

В России по результатам социологического опроса определен размер зарплаты, которую россияне считают справедливой.



В среднем по стране она составила 66 тысяч рублей, но варьируется не только по регионам, но и возрастной категории граждан.



Больше всего запросы у москвичей, считающих справедливой зарплату в 100 тысяч рублей. Несколько меньшие суммы назвали жители Петербурга, Владивостока и Хабаровска, назвавшие 75-77 тысяч. Наибольшую скромность в этом вопросе продемонстрировали жители центральных регионов России (Липецкая, Рязанская, Ярославская области) и Урала, считающие справедливой оплату труда в размере 58-59 тысяч рублей ежемесячно.



Варьируется мнение россиян и в зависимости от половой принадлежности. В частности мужчины называют более крупные суммы на фоне женщин. Если первые в среднем назвали по стране 68,6 тысячи рублей, то вторые на 4,4 тысячи рублей меньше.



Стоит напомнить, что под «справедливым» понимается заработок, величина которого позволяет человеку не только полноценно питаться и приобретать необходимые для жизни предметы, но и делать накопления для крупных покупок или непредвиденных трат.



В свою очередь рассчитанные номинальные значения зарплат в России по данным Росстата значительно ниже этого показателя. За первые шесть месяцев 2019-го года она составила 46,3 тысячи рублей, а максимальные месячные значения были достигнуты в июне, когда достигли 49,8 тысяч рублей.