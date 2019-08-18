Старинные иконы нашли в Астрахани

Иконы, хранящиеся в Астраханском музее-заповеднике, оказались значительно старше.



До настоящего времени считалось, что их написание датировано XVIII веком, но в процессе реставрации специалистам удалось обнаружить под ликами святых более старые рисунки. В ближайшее время планируется экспертиза, направленная на определение возраста использованных мастерами красок.



Последние полгода в музее работали над восстановлением трех икон, причем информация о церквях, из которых они попали в музей-заповедник, была в предыдущие годы утеряна. Ранее иконы многократно реставрировались, причем работа проводилась на месте, когда художники просто наносили поверх существующего изображения новый слой краски. При этом точный подбор по тональности был невозможен в таких условиях, что привело к потере первоначальной цветовой палитры, передаваемой иконописцами.



Фактически старинные произведения искусства оказались серьезно повреждены, что потребовало организации полноценной реставрации силами опытных специалистов с применением современных технологий.



Проведение рентгенографических исследований позволило установить нахождение «внутри» более старых слоев краски, имеющихся отличную цветовую гамму, но ту же тематическую составляющую.



Так называемое раскрытие слоев процедура очень длительная, поэтому сегодня сказать, когда удастся полностью определить первоначальный вид икон, неизвестно. Пока специалисты смогли раскрыть первичную надпись «святой архангел», нанесенную на икону архангела Михаила.