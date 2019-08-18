Робота Федора готовят к космическому полету

Планируемый на 22 августа запуск ракеты «Союз» должен отправить в космос робота Федора.



Машина повторяет своими формами человека, и должна копировать поведение космонавтов, принимая на себя значительную часть рисков, например, заменяя человека при необходимости выхода в открытый космос.



Подготовку к предстоящему пуску начали и военные, входящие в состав поисково-спасательной группы ЦВО. Они тренируются по поиску и эвакуации спускаемой капсулы при ее приземлении на водную поверхность, в том числе с применением машин-амфибий. Отработке подвергаются и задачи по подъему космонавтов на борт вертолета без приземления посредством специальных технических средств.



В целом обеспечение запуска космического аппарата будет выполнять около сотни спасателей, распоряжении которых находится два десятка единиц техники. Тренировки должны полностью завершиться до 16-го августа.



Напомним, что робот Федор в настоящее время уже доставлен на Байконур и проходит последнюю подготовку к запуску. Ранее было выявлено, что по своим габаритам он не проходит в люки космического аппарата, что потребовало от специалистов внесения в конструкцию робота соответствующих изменений без потери технических характеристик.



Любопытно, но Федора уже переименовали в Skybot F-850, чтобы обеспечить аватару привлекательное для западного мира имя. Планируется, что на международной станции робот пробудет около 10 дней, после чего вернется на Землю.