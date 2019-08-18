Закон о детских пособиях ждет обновления

В России в Законе о детских пособиях появился набор изменений, подготовленных в Минтруда, и определяющих измененный порядок начисления выплат за первого и второго ребенка.



Соответственно в ближайшее время в ведомстве планируют установить новые требования в существующем Порядке осуществления выплат.



В первую очередь предусматривается увеличение выплаты за рождение ребенка. Если в настоящее время ее размер составляет 1,5 прожиточных минимума, то новые правила предусматривают доведение ее до двукратной величины. Кроме того, новые требования предполагают, что выплаты будут действовать до момента достижения ребенком трехлетнего возраста.



Реализация новых правил позволит в значительной степени повысить уровень содержания малолетних детей в период нахождения одного из родителей в декретном отпуске. Особенно это касается детей в возрасте 1,5-3 лет, так как в настоящее время на них полагается выплата в размере 50 рублей, не обеспечивающая никакой финансовой поддержки родителям.



Ранее представители Минтруда провели предварительные расчеты увеличения нагрузки на государственный бюджет, в связи с переходом на новую схему оплаты пособий на ребенка с увеличенным расчетным периодом до трех лет. В целом с учетом роста продолжительности выплат и их размера ежегодно потребуется дополнительное финансирование программы на уровне 70-80 миллиардов рублей.



Принятые поправки должны стать очередным инструментом стимулирования рождаемости в стране.