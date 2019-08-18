Сделки с недвижимостью начали регистрировать по-новому

В России вступили в силу поправки в законодательство, регламентирующие использование электронных подписей при совершении сделок с объектами недвижимости. Новые правила предполагают, что подобные сделки должны обеспечиваться наличием согласия собственника, данного в письменной форме.



Таким образом, возможность провести оформление полностью удаленно, исключается.



Новые правила требуют посещения подразделений Росреестра, где собственник составляет рукописное заявление о своем желании продать или провести иную сделку со своей собственностью. Только после этого в ЕГРН будет сделана пометка, а документы в электронном формате, заверенные цифровой печатью, приняты в работу. При отсутствии такого заявления «электронный» пакет даже не будет приниматься к рассмотрению.



Основной причиной нововведений стал распространенный вид мошеннических действий, когда за счет подделки электронных подписей злоумышленникам удавалось проводить удаленную подачу документов на сделки с недвижимостью без ведома ее собственников.



По данным специалистов в России насчитывается не меньше 500 специализированных организаций, оформляющих электронные подписи. При этом уровень надзора за их деятельностью не всегда соответствует требованиям, что приводит к выдаче поддельных сертификатов электронной подписи.



Одновременно ведутся работы и в направлении повышении эффективности средств идентификации граждан, например, на основе биометрии или голоса.