Ж/д мост в Крым получит современную защиту

Железнодорожная часть моста в Крым получит современную систему защиты, соответствующую самым современным требованиям.



В Минтрансе сообщили, что на подъезде к стратегическому объекту будет проводиться досмотр поездов, сопоставимый по уровню работе на пунктах пограничного пропуска.



Вместе с этим мостовой переход уже сейчас имеет все необходимые технические средства безопасности, предусматриваемые проектом. Они изначально закладывались на очень высоком уровне, поэтому можно не сомневаться, что мост станет одним из наиболее защищенных инфраструктурных объектов на территории России.



Досмотр ж/д составов планируется осуществлять посредством инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). Для сравнения на автомобилной части моста работает радиоэлектрический комплекс, проверяющий все въезжающие автомобили.



При этом различия имеются и в организациях, обеспечивающих безопасность. В обоих случаях речь идет о ведомственной охране, но машины проверяет Минтранс, а поезда подчиненные службы РЖД. В свою очередь Росгвардия также привлекается к организации охраны объекта, одновременно выступая в качестве координирующей структуры.



По графику первые поезда на полуостров должны отправиться по мосту в декабре текущего года. Строители уже находятся на завершающем этапе работ и недавно провели стыковку рельс второго пути. Работы на объекте ведутся в точном соответствии с первоначально утвержденным графиком.