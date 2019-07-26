На Мальдивы без визы на три месяца

Россияне, планирующие свой отдых на курортах Мальдивских островов, получили расширенные возможности обходиться без необходимости оформления визы.



Новые правила начинают действовать с 25-го июля, и распространяются на краткосрочные посещения продолжительностью не более 90 суток. Для более длительных поездок визу придется оформить.



Новые правила, определенные межправительственным соглашением, определяют достаточным наличие у россиян загранпаспорта. Необходимо отметить, что и ранее между странами действовал безвизовый режим, но он предполагал возможность нахождения в островной республике не более одного месяца (30 суток).



В течение указанного периода разрешается выезжать из страны с последующим повторным въездом, проследовать транзитом и так далее. При этом правила распространяются только на россиян, прибывающих на Мальдивы с целью отдыха.



Для тех, кто планирует на островах трудовую деятельность, обучение в местных учебных заведениях или прибывает на постоянное место жительства, потребуется получение визы вне зависимости от того, на какой период российский гражданин прибыл на Мальдивские острова.



Основной целью новых правил является стимулирование активности россиян на этом туристическом направлении. В прошлом году здесь отдохнуло около 38 тысяч человек, что на 26,7% превышает показатели предыдущего года.



В настоящее время без необходимости оформления визы наши сограждане имеют возможность находиться в 116 государствах мира. В первую очередь это страны с развитой туристической отраслью, а также государства, поддерживающие с Россией дружественные отношения.