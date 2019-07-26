Европротокол за 15 минут станет реальностью

В ноябре нынешнего года в России должен появиться новый сервис, позволяющий в течение 15 минут проводить оформление ДТП с использованием европротокола. Его создание получило одобрение в рамках цифровизации страны.



Разработчиками приложения выступил Центробанк при поддержке специалистов Минкомсвязи. Сокращение времени, необходимого для оформления ДТП позволит быстрее освободить проезжую часть, то есть снизить величину пробок, традиционно возникающих на дорогах при наличии аварий.



Новинка получила название «Оформление европротокола онлайн», и будет доступна пользователям не только в качестве приложения, но и через портал Госуслуги. Вместе с удаленным оформлением документов, пользователи смогут дистанционно получать информацию о результатах рассмотрения отправленных материалов.



Вся персональная информация будет храниться в личном кабинете, и при оформлении аварии будет автоматически подтягиваться в нужные поля, освобождая человека от необходимости их заполнения вручную. Фактически потребуется только проверка данных и загрузка фотографий с места происшествия.



Через личный кабинет можно будет взаимодействовать с РСА, причем многие операции будут проводиться по принципу «одного клика». Здесь же можно будет провести оформление новой страховки, причем не только ОСАГО, но и КАСКО.



Планируется, что первыми получат доступ к сервису жители Москвы и Подмосковья, а также петербуржцы и проживающие в области. По всей России сервис начнет работать в середине 2020-го года.