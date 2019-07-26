Туристы со всего мира стремятся посетить Москву

Российская столица смогла пробиться в ТОП-20 мирового рейтинга посещаемости. Статистика показывает, что в Москву ежегодно приезжают миллионы туристов, в том числе представителей дальнего зарубежья.



Вместе с этим есть чем похвастаться Москве и по другим показателям в сфере туризма. Например, она находится на 7-й позиции по уровню доступностей отелей премиального уровня. Лидерами по данному показателю международные эксперты признали Лондон с Парижем.



Если говорить о востребованности, то Москва среди всех европейских городов оказалась на 19-м месте. Добиться достойного места в рейтинге удалось в первую очередь за счет ценовой доступности гостиничного фонда в Москве.



В среднем проживание в гостинице обойдется гостю столицы в 5 тысяч рублей. В свою очередь в Стамбуле, Нур-Султане и ряде азиатских столиц (Лаос, Камбоджа) средний ценник еще ниже, около 3,5 тысяч рублей за номер. Именно эти города занимают лидирующие позиции.



Доступность цен во многом объясняется большим предложением, обеспеченным появлением большого количества новых гостиниц, возведенных к ЧМ-2018. Конкуренция положительно сказалась на ценообразовании, заставляя снижать цены.



Дороже всего, согласно данных рейтинга, обходится проживание в княжестве Монако. Здесь за «пять звезд» в гостинице придется заплатить около 40 тысяч рублей в сутки. Поездки на Маврикий и Сейшелы также способны больно ударить по карману, в среднем по 27 тысяч рублей ежедневно. Аналогичный ценник будет и на Багамах.