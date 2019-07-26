Парковочные места могут ужаться

В Росстандарте сообщили о рассмотрении возможности внесения изменений в параметры парковочных мест. Новые требования должны сделать их меньше на 50 сантиметров в длину и 30 в ширину.



С одной стороны это позволит создать больше мест на существующих парковках, а с другой стороны предусмотреть их там, где сегодня параметры проезжей части не позволяют этого сделать.



В первую очередь новшество должно коснуться платных парковок. Оно позволит расширить возможности муниципалитетов по получению дополнительных денежных средств в бюджеты. Что касается бесплатных мест для парковки, то о введении для них уменьшенных размеров, пока ничего не известно.



При этом изменение размеров будет варьироваться в зависимости от положения автомобиля относительно проезжей части. Там, где автомобили стоят вдоль дороги, сократится ширина мест при сохранении длины, а там, где автотранспорт расположен под углом к ней, сокращаться будет длина парковочного места.



Разработчики предварительного национального стандарта отмечают, что проведенные исследования показали отсутствие негативных последствий для автовладельцев компактных автомобилей, а у владельцев больших и не экологичных авто появится стимул выбирать более компактные модели, с которыми нет проблем на паркингах.



Вместе с этим платные парковки предлагается размечать синей краской, чтобы сделать их видимыми для водителей, упрощая идентификацию парковочного места.