Россияне и татуировки

По статистике только 11% совершеннолетних россиян имеют татуировки, а еще 4% находится в группе тех, кто желает их сделать, но по различным причинам пока не решился.



Больше половины населения или 58% безразлично относятся к людям, имеющим татуировки, а поддерживают их около 15% респондентов. В свою очередь 27% имеют отрицательное отношение к татуировкам.



Около 43% респондентов считают, что основной причиной появления татуировок у людей является их стремление выделиться на общем фоне. Причем больше всего подобное мнение распространено среди москвичей, петербуржцев и россиян, проживающих в средних по размерам городах (49%).



Еще 41% россиян считает, что это стремление соответствовать моде. Такого мнения придерживаются в основном жители крупных городов (46-47%). Около 27% респондентов считают татуировки признаком сидевших в тюрьме, причем среди жителей сельской местности такая интерпретация более распространенная (34%).



Если среди россиян с татуировками только 11% населения, то среди мужчин их уже 18%, а около трети всех их обладателей (30%) признают ошибочность своего поступка, совершенного в молодости и по глупости.



Статистика показывает, что каждый из обладателей татуировок имеет на теле в среднем два изображения. При этом 27% из их числа подумывают о необходимости удаления тату, причем в основном этого хотят люди, старшего поколения. В основном ими движет стыд за изображения на теле.