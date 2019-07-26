Антитабачный закон накрывает вейпы

В Минздраве планируют распространить требования действующего антитабачного законодательства на электронные сигареты. Соответствующие поправки в законодательстве готовит ведомство.



В случае, если поправки будут приняты, то на вейпы будет распространяться те же ограничения, что при курении обычных сигарет. В таком случае нарушителей закона будет ждать штраф размером 500-1500 рублей, а в случае наиболее тяжелых нарушений, например, курение на детских площадках, размер штрафа в России составляет 3 тысячи рублей.



Сегодня вейпы популярны по всему миру. В первую очередь они появились в западных странах, но в последние несколько лет доступны и в нашей стране. Они продвигаются в качестве безопасного для здоровья человека заменителя сигарет, поэтому имеют большую популярность, особенно в молодежной среде.



Если в 2016-м году среди всех курильщиков было всего 3,5% тех, кто курит электронные сигареты, а всего через год их численность достигла уже 9%. В свою очередь Минздрав категорически не согласен с постановкой вопроса о безвредности электронных сигарет.



В ведомстве указывают на присутствие никотина в составе вейпа, а также наличие зависимости при длительном курении. Кроме того, в смесях имеются и другие вещества, представляющие опасность для человеческого организма, поэтому на них необходимо распространять весь перечень ограничений, распространяемых на традиционные табачные изделия.