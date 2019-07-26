Единый реестр населения появится в России

Депутаты Госдумы в скором времени получат на рассмотрение законопроект о создании в стране единого информационного ресурса федерального уровня, содержащем сведения о населении России.



Фактически речь идет о создании единого реестра граждан страны. Его создание было одобрено на правительственном уровне.



Реестр объединит в себе не только ФИО граждан, но и другую персональную информацию, включая адреса прописок, сведения СНИЛС и иные данные. Появление подобной базы станет важным шагом на пути цифровизации общества. Например, появится возможность отказаться от переписи населения.



В настоящее время уже работает единая база ЗАГС, заменившая региональные базы, существовавшие самостоятельно.



Существенный объем информации можно почерпнуть из этой базы, но она отображает далеко не все сведения, касающиеся граждан. Проект нового закона не только определяет создание реестра и перечень сведений, заносимых в него, но и устанавливает ответственные организации за передачу сведений в указанный реестр. Например, миграционная служба внесет данные по загранпаспортам граждан.



Эксперты отмечают, что появление подобного ресурса создаст возможности для повышения эффективности работы государственных органов, в том числе в сфере борьбы с правонарушениями.



В свою очередь такая база данных должна иметь необходимый уровень защиты и ограниченный круг лиц, имеющий доступ к информации. Все это требует ответственного подхода к решению поставленной задачи.