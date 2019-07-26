Урожай 2019 прогнозируют более скромным

Специалисты откорректировали прогнозы по объемам сбора пшеницы в течение нынешнего года. В общей сложности сбор зерновых культур планируется на уровне 128 миллионов тонн, что является достойным, но не рекордным показателем.



Наибольший сбор будет пшеницы, при этом новый прогноз специалистов дает всего 78 миллионов тонн (-4 миллиона), что обусловлено не самыми удачными погодными условиями, засухами во многих регионах Поволжья и Центральной части страны. В отдельных регионах урожайность будет выше, а главное, в текущем году более качественным будет само зерно.



Удачной эксперты признают ситуацию с урожаем подсолнечника, проблемы могут возникнуть только в нескольких регионах, и то, не критические. Сои и рапса в нынешнем году посадили больше, что при снижении урожайности позволит обеспечить показатели 2018-го года.



В последние годы сахарные заводы в России производят продукции больше, чем потребляет внутренний рынок. Прогнозы производства 2019-го года около 6,4 миллиона тонн. В стране сразу 19 новых заводов, которые будут полностью обеспечены сахарной свеклой, основным сырьевым материалом.



Перепроизводство касается и арбузов, причем из-за развитого «серого» рынка, далеко не вся продукция сельхозпроизводителей попадет на прилавки. Уже сейчас поставщики были вынуждены вдвое снизить стоимость арбузов при оптовых продажах. Всего в стране под бахчей не меньше 300 тысяч гектаров ил вдвое больше, чем в 2018-м году.