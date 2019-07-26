Фрукты и цветы начали нормировать в багаже

В России вводятся новые фитосанитарные правила пересечения границы. Они вступят с 19-го августа и серьезно ограничат возможности провоза в страну плодоовощной продукции и живых цветов.



Новые требования предполагают наличие у пассажиров необходимых фитосанитарных разрешений при наличии более трех букетов цветов или пяти килограммов различных фруктов. При превышении разрешенных к ввозу без документов объемов, товар будет уничтожаться или возвращаться продавцу, причем оплата всех сопутствующих расходов будет ложиться на пассажира.



Правила будут действовать на всех видах транспорта, распространяясь и на экипажи в границах ЕАЭС. Аналогичные нормы будут действовать и для товаров, направляемых адресатам почтовыми отправлениями.



В разъяснении указывается, что ужесточение касается продукции, относимой с точки зрения фитосанитарного контроля к товарам повышенного риска. В первую очередь это различные экзотические фрукты, ввозимые россиянами после отдыха на заграничных курортах. Касаются ограничения и ряда овощей.



В свою очередь картофель и различные семена для посадки, вне зависимости от ввозимого количества должны сопровождаться фитосанитарными сертификатами, подтверждающими их безопасность.



Для цветов чисто доступных букетов без документов три, но при этом устанавливаются параметры отдельного букета, не больше 15 цветков или отдельных листьев. Таким образом, не получится под видом одного букета ввозить огромную охапку с цветами.