Региональные авиаперевозки станут дешевле

В рамках поддержки региональных авиаперевозок правительство приняло решение оказать авиакомпаниям помощь субсидиями, что позволит значительно снизить стоимость билетов для пассажиров.



Например, стоимость перелета Хабаровск – Иркутск вместо 15 тысяч рублей будет стоить только 6, но распространяться она будет на льготные категории населения, включая студентов. Эксперты отмечают, что сегодня имеется около 200 маршрутов внутри страны, предлагающих льготные билеты, но уже через полчаса после старта продаж билетов на рейс они оказываются раскуплены. Расширение субсидирования значительно расширит число доступных направлений перелетов.



Принятие новой программы призвано включить в льготные маршруты как можно больше российских городов, чтобы максимальное количество граждан имели доступ к доступным воздушным перевозкам.



Если раньше льготы полагались только для маршрутов до 900 километров, то по новым правилам минимальная дальность перелета увеличилась до 2 тысяч километров. В свою очередь перевозчикам предстоит отчитываться о полученных средствах и их освоении. Компании должны будут не просто нарастить потоки пассажиров, а сделать направления рентабельными.



В основном посредством субсидий планируется повысить эффективность маршрутов, соединяющих небольших аэропорты в регионах с крупными узловыми хабами. Для удаленных пунктов стоимость билетов должна рассчитываться на основании специальных тарифов. Причем льготы в первую очередь распространят на рейсы из новых или обновленных аэропортов, чтобы поддержать вложенные инвестиции.