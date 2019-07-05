В необъяснимое стали верить меньше

Проведенные ВЦИОМ социологические исследования показали, что с начала 90-х годов россияне стали значительно меньше верить в различные потусторонние явления.



Например, число тех, кто верит в возможности использования гипноза в медицине, сократилось практически вдвое, до 22% (41% четыре года назад, а в 1990-м году 63%).



Число тех, кто верит в спиритизм за последние два года, сократилось на 3% и достигло отметки в 13%. Уменьшилось и число респондентов, верящих в инопланетян. Сегодня доля таких россиян не превышает 20%, в то время как в 2015-м году их было на 5% больше.



Значительно уменьшилось и число граждан, верящих в способности человека наводить порчу и колдовать. Если в 2015-м году таких людей было 48%, то сейчас сразу на 17% меньше. В свою очередь сразу 22% россиян не смогли точно дать ответ о своем отношении к вопросу, в то время как ранее таких было сразу в 3,5 раза меньше.



Верят в наличие способностей к колдовству 31% граждан, причем среди женщин данный показатель более высокий – 36%.



Стремительно падает и вера в приметы. Сегодня им доверяет каждый третий, а еще четыре года назад каждый второй житель нашей страны. Не серьезно относится к приметам 44% россиян, причем в данном случае изменение за несколько лет оказалось минимальным. Выросло до 22% количество неопределившихся.



Еще меньше стало работы у астрологов. С начала века в их прогнозы верил каждый третий, но последние пару лет эту веру сохранило только 15% респондентов.



Таким образом, все большее число россиян воспринимает только те явления, которые имеют научное обоснование.