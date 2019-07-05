Коэффициенты рисков для ипотеки ждут изменения

Центробанк планирует разработать новую шкалу коэффициентов рисков для ипотечных кредитов. Главным изменением при этом станет их снижение для «хорошей» ипотеки с высоким размером первоначального взноса, чтобы стимулировать данный вид кредитного продукта.



В регуляторе планируют начать соответствующую работу в 2020-м году, причем ее результатом должно стать стимулирование «хорошей» ипотеки, позволяющей банкам обходиться без увеличения нагрузки на собственный капитал.



Что касается «плохой» ипотеки, то с ней планируется бороться, например, для ипотечных займов с размером первоначального платежа не более 20% общей суммы уже используются надбавки в размере 100% к установленному коэффициенту риска. Связано это с тем, что именно ипотека данной группы чаще всего оказывается проблемными. В свою очередь банки в ответ провели увеличение ставок для таких займов в пределах 0,2-0,5%.



В свою очередь в среднем ипотечные ставки на российском рынке кредитования демонстрируют постепенное снижение значений, пусть и незначительное по итоговой величине.



Таким образом, искусственно создаются условия для повышения доли ипотек, выдаваемых при большей величине первоначального взноса. Статистика показывает, что по итогам первых трех месяцев текущего года доля ипотечных займов, выданных при условии первого взноса не более 20%, составила 40,7%. Для сравнения в предыдущем квартале данный показатель составлял на 2,2% больше.