Госуслуги будут оказывать "суперсервисы"

В России ведется разработка «суперсервисов», которые обеспечат комплексность дистанционного предоставления государственных услуг. Первые наработки в данной сфере были представлены в рамках проекта «Цифровая экономика».



Новые прототипы, представленные экспертам, обеспечивают ведение исполнительного производства и управляют процессами поступления абитуриентов в учебные заведения.



Сервис, связанный с судебным производством, должен появиться в стране уже до конца текущего года, существенно упрощая систему доступа к услугам. Через новую платформу можно будет направить жалобу, провести погашение долговых обязательств, узнать о ходе ведения конкретного дела, уведомления и так далее.



Разработчики полагают, что «суперсервис» позволит в течение часа снимать ограничения с должников, погасивших все обязательства, в то время как сегодня подобные процедуры занимают не меньше суток.



Реализация сервисов предполагается мультиканальная, то есть доступны они будут пользователям не только в пределах оказания государственных услуг, но и значительно шире, например, при пользовании банковскими ресурсами.



Планируется, что каждый из суперсервисов будет объединять определенное направление. Всего их должно быть создано около 25, работы над большинством из них уже находятся на стадии практической реализации. Планируется, что с их помощью будет обеспечиваться около 90% всего объема взаимодействия, существующего между государственными органами, представителями бизнеса и простыми людьми.