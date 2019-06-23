ВУЗы готовятся принимать новых студентов

В России уже на этой неделе начинается прием документов в высшие учебные заведения. В нынешнем году государство будет оплачивать обучение около 390 тысяч первокурсников, поступивших на бюджетные отделения ВУЗов.



Эксперты отмечают, что в нынешнем году больше внимания уделено специальностям, связанным с цифровыми технологиями, причем это не только традиционное программирование, а более широкий комплекс направлений. Ожидают, что в нынешнем году такие специальности окажутся востребованными среди абитуриентов.



Одновременно отмечается спад популярности профессий экономистов и юристов. Молодые люди начали понимать, что в стране переизбыток таких специалистов.



Больше всего шансов на поступление на бюджет у абитуриентов, сдававших ЕГЭ по информатике и естественным наукам. В общей сложности на места, требующие именно таких экзаменов, приходится больше 50% всех бюджетных мест в учебных заведениях.



Высокие шансы на будущее трудоустройство у студентов медицинских ВУЗов, но при этом около половины всех учащихся здесь получают образование на платной основе, что накладывает определенные ограничения на возможности некоторых абитуриентов.



Востребованными считаются направления, связанные с развитием городской среды. При тренде данного направления, в стране острый дефицит подобных специалистов, и трудоустроиться с дипломом по урбанистике труда не составит.



Что касается географии обучения, то в нынешнем году никаких изменений не ожидается, и традиционные центры студенчества сохранят свои позиции.