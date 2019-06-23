На старости россиян ждет черновая работа

По статистике значительная часть россиян, не занимающих руководящих должностей, в возрасте вынуждена искать работу по рабочим специальностям.



Наибольший приток новых работников в возрасте старше 50 лет приходится на сферу торговли, образование и здравоохранение, причем 75% новичков формируют женщины.



Мужчины чаще всего устраиваются перед пенсией водителями или разнорабочими на стройках (1,6% и 1,5% соответственно). В свою очередь численность персонала данной возрастной группы на заводах снизилась на 6,6%. В целом же работает почти 50% всех россиян в возрасте старше 50 лет (до 72 лет), что на 4% превышает показатели 15-летней давности.



При этом статистика показывает, что работники данной группы располагаются на разных полюсах, либо занимают должности руководителей, либо трудоустроены на низших должностях. Так называемый «средний класс» формируется практически полностью за счет представителей молодежи и средней возрастной группы.



Аналитики отмечают, что основной причиной работы пенсионеров выступает низкий уровень жизни, не позволяющий нормально жить на пенсию в 8-11 тысяч рублей (средняя величина в регионах), что и заставляет браться людей за наиболее низкооплачиваемый труд.



При этом даже низкий уровень безработицы не способствует трудоустройству людей после 50 лет на хорошие должности, так как работодатели заинтересованы в первую очередь в молодежи. Для взрослых людей предлагаются вакансии, не требующие высокой интенсивности и скорости действий, но нуждающиеся в честности исполнителя.